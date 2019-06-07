Зеркаль рассказала, что будет происходить в финальный день слушаний в суде ООН

КИЕВ. 7 июня. УНН. Сегодня в Гааге на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ украинские адвокаты два часа будут доказывать безосновательность и неуместность ключевых тезисов, высказанных на этой неделе адвокатами России. Об этом в Facebook написала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.