Зеркаль розповіла, що відбуватиметься у фінальний день слухань у суді ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Сьогодні у Гаазі на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ українські адвокати дві години доводитимуть безпідставність і недоречність ключових тез, висловлених цього тижня адвокатами Росії. Про це у Facebook написала заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.
"Завершальний день слухань у Суді ООН. Протягом двох годин наші адвокати доводять безпідставність і недоречність ключових тез, висловлених цього тижня адвокатами Росії. Від заперечення того, що МН17 і обстріл житлових кварталів Маріуполя підпадають під визначення терористичного акту у статті 2 Конвенції про заборону фінансування тероризму, закінчуючи дотриманням процедур, визначених статтею 22 Конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації", - написала Зеркаль.
Нагадаємо, у п’ятницю українська сторона у Міжнародному суді ООН представить контраргументи на позицію Росії, яка напередодні була наведена на слуханнях.
РФ у ході слухань наполягала на відсутності юрисдикції у Міжнародного суду ООН за поданим Україною позовом.
Міжнародний суд ООН за підсумками слухань буде приймати рішення. Перед судом стоїть питання визначення юрисдикції для розгляду позову, і адвокати України раніше представили чіткі аргументи, що справа подана на розгляд суду ООН належним чином.
Очікується, що рішення по юрисдикції буде прийняте до кінця року.
Якщо аргументи України переконають Міжнародний суд ООН, суд зможе перейти до розгляду справи по суті.
Як повідомляв УНН, у в червні 2018 року Україна подала в Міжнародний суд ООН меморандум проти РФ щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.