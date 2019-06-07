Зеркаль розповіла, що відбуватиметься у фінальний день слухань у суді ООН

КИЇВ. 7 червня. УНН. Сьогодні у Гаазі на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ українські адвокати дві години доводитимуть безпідставність і недоречність ключових тез, висловлених цього тижня адвокатами Росії. Про це у Facebook написала заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.