Зеркаль на слушаниях в Международном Суде ООН представила окончательные ходатайство Украины

"Россия попыталась исказить предмет спора, извратив правовые нормы и отрицая факты. Однако требования Украины четкие. Спор очевиден. Наши добросовестные усилия по решению спора также очевидны, как и юрисдикция Суда", - сказала заместитель министра.

По ее словам, накануне прозвучали лишь дополнительные отвлекающие фразы. Она подчеркнула, что Агент России "насмехается с договоров, которые являются предметом обсуждения в этом суде".

"Очевидно, Россия не считает эти международные договоры важными. А значит, Украине они не интересны, и она, цитирую, подала в этот Суд "что-то вроде дела". Это не просто "что-то вроде дела". Это дело серьезное, в котором говорится о нарушении серьезных международных договоров. Мне жаль, что Россия не воспринимает это всерьез", - отметила Зеркаль.

Она вспомнила также, что накануне слышала многое о Минском процессе от Россиян, в частности, что в Минске заседает 5 сторон.

"Рабочая группа потому и называется трехсторонней, ведь в ее состав входят Украина и Россия как стороны, и ОБСЕ, как фасилитатор. Но пяти сторон в ней нет", - подчеркнула агент Украины.

Цитируя Доклад ООН о ситуации с правами человека в Украине за период с мая по август 2016 года, Зеркаль напомнила, что "амнистия не может быть предоставлена" за наиболее тяжкие преступления и нарушения прав человека.

"Однако все это не имеет отношения к делу. Ссылка России на Минский процесс и амнистию является ничем иным, как попытка отвлечь от сути. Как было отмечено в решении по делу Никарагуа, этот Суд отвечает за решение юридических споров, должным образом представленных перед ним, даже если "вопросы, стоящие перед судом, переплетаются с политическими вопросами", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, какие бы другие споры Украина не имела с Россией, данный спор касается Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации между Украиной и Россией, и Украина, на основании этих договоров, имеет право на рассмотрение своих претензий.

"Мы также разочарованы отношением России к трагедии МН17. Появляется все больше и больше доказательств. Все стороны Международной совместной следственной группы поддержали представленные на сегодняшний день выводы следствия. Следствие же близится к завершению и мы убеждены, что вскоре появятся обвинительные акты. правосудие в отношении отдельных лиц является важным так же, как и это дело", - подчеркнула она.

Зеркаль добавила также, что МН17 - это трагическая страница в истории финансирования терроризма, и вся эта история в полной мере должна быть рассмотрена по существу.

"Наконец, мы шокированы тем, что агент Российской Федерации комментирует внутренние дела моей страны, выступая перед Всемирным Судом. Я понимаю, что Россию может сбивать с толку мирная передача власти в результате свободных и честных выборов. Я озадачена отношением России. В понедельник Россия обвинила нас в "насильственном государственном перевороте". Вчера пыталась использовать против нас результаты наших выборов. Однако позвольте развеять сомнения: я здесь по поручению Президента Украины, с четким мандатом защиты интересов Украины и восстановления справедливости для его народа", - заявила она.

Украинская представительница напомнила, что Украина обратилась в Суд ООН как в последнюю инстанцию.

"Россия может чувствовать себя уполномоченной травить своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться их манипуляциям. Все, что мы просим - это рассмотреть дело Украины по существу", - сказала Зеркаль.

После этого она представила окончательное ходатайство Украины.

Так, по словам заместителя министра, Украина просит Суд:

a) Отклонить предварительные возражения, заявленные Российской Федерацией в ее представлении от 12 сентября 2018;

b) Вынести решение и объявить, что он обладает юрисдикцией рассматривать дела по существу в соответствии с Иском, поданным Украиной 16 января 2017, если ее требования являются приемлемыми, и перейти к рассмотрению требований.

"Вынести решение и объявить, что в соответствии с положениями части 9 статьи 79 Регламента Суда возражения, представленные Российской Федерацией, не имеют исключительно предварительного характера", - добавила она.

Напомним, в пятницу украинская сторона в Международном суде ООН представляет контраргументы на позицию России, которая накануне была представлена на слушаниях.