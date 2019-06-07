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Зеркаль на слуханнях у Міжнародному Суді ООН представила остаточні клопотання України

Зеркаль на слуханнях у Міжнародному Суді ООН представила остаточні клопотання України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, оприлюднила заключний виступ під час усних слухань щодо юрисдикційних питань у Міжнародному Суді ООН за позовом проти РФ, передає УНН.

"Росія спробувала спотворити предмет спору, перекрутивши правові норми та заперечивши факти. Однак вимоги України чіткі. Спір очевидний. Наші добросовісні зусилля із вирішення спору також очевидні, як і юрисдикція Суду", - сказала заступниця міністра.

З її слів, напередодні пролунали лише додаткові відволікаючі фрази. Вона наголосила, що Агент Росії "насміхається з договорів, які є предметом обговорення у цьому Суді".

"Очевидно, Росія не вважає ці міжнародні договори важливими. А отже, Україні вони не цікаві, і вона, цитую, подала до цього Суду "щось на кшталт справи". Це не просто "щось на кшталт справи". Це справа серйозна, у якій йдеться про порушення серйозних міжнародних договорів. Мені шкода, що Росія не сприймає це серйозно", - зазначила Зеркаль.

Вона згадала також, що напередодні чула багато чого про Мінський процесс від Росіян, зокрема, що у Мінську засідає 5 сторін.

"Робоча група тому і називається Тристоронньою, адже до її складу входять Україна і Росія як сторони, та ОБСЄ, як фасілітатор. Але п’яти сторін у ній немає", - підкреслила агент України.

Цитуючи Доповідь ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за період з травня по серпень 2016 року, Зеркаль нагадала, що "амністія не може бути надана" за найбільш тяжкі злочини та порушення прав людини.

"Проте усе це не має відношення до справи. Посилання Росії на Мінський процес та амністію є нічим іншим, ніж намагання відволікти від суті. Як було зазначено у рішенні у справі Нікарагуа, цей Суд відповідає за вирішення юридичних спорів, які належним чином представлені перед ним, навіть якщо "питання, що стоять перед судом, переплітаються з політичними питаннями", - наголосила дипломат.

З її слів, які б інші спори Україна не мала з Росією, даний спір стосується Конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації між Україною та Росією, і Україна, на підставі цих договорів, має право на розгляд своїх претензій.

"Ми також розчаровані ставленням Росії до трагедії МН17. З’являється все більше і більше доказів. Усі сторони Міжнародної спільної слідчої групи підтримали представлені на сьогоднішній день висновки слідства. Слідство ж наближається до завершення і ми переконані, що незабаром з’являться обвинувальні акти. Правосуддя відносно окремих осіб є важливим так само, як і ця справа", - підкреслила вона.

Зеркаль додала також, що МН17 – це трагічна сторінка в історії фінансування терроризму, і вся ця історія повною мірою має бути розглянута по суті.

"Насамкінець, ми шоковані тим, що Агент Російської Федерації коментує внутрішні справи моєї держави, виступаючи перед Світовим Судом. Я розумію, що Росію може збивати з пантелику мирна передача влади у результаті вільних та чесних виборів. Я ж спантеличена ставленням Росії. У понеділок Росія звинуватила нас у "насильницькому державному перевороті". Учора намагалась використати проти нас результати наших виборів. Проте дозвольте розвіяти сумніви: я тут за дорученням Президента України, із чітким мандатом захисту інтересів України та відновлення справедливості для її народу", - заявила вона.

Українська представниця нагадала, що Україна звернулась до Суду ООН як в останню інстанцію.

"Росія може почувати себе уповноваженою цькувати своїх сусідів та сіяти нестабільність у світі. Проте ми не повинні мовчати, коли Росія порушує міжнародні договори. Ми не повинні піддаватись їхнім маніпуляціям. Усе, що ми просимо – це розглянути справу України по суті", - сказала Зеркаль.

Після цього вона представила остаточні клопотання України.

Так, зі слів заступниці міністра, Україна просить Суд:
a) Відхилити попередні заперечення, заявлені Російською Федерацією у її поданні від 12 вересня 2018 року;
b) Винести рішення та оголосити, що він має юрисдикцію розглядати справи по суті відповідно до Позову, поданого Україною 16 січня 2017 року, якщо її вимоги є прийнятними, та перейти до розгляду вимог.

"Винести рішення та оголосити, що відповідно до положень частини 9 Статті 79 Регламенту Суду заперечення, подані Російською Федерацією не мають виключно попереднього характеру", - додала вона.

Нагадаємо, у п’ятницю українська сторона у Міжнародному суді ООН представляє контраргументи на позицію Росії, яка напередодні була наведена на слуханнях.

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