Подземные толчки ощущались на севере страны, в районе пустыни Атакама, а также в Бразилии, в 3 000 километрах от эпицентра. Пишет УНН со ссылкой на Геологическую службу США.

Детали

Землетрясение силой 7,3 балла произошло на севере Чили около 22:50 в этот четверг. По данным службы United States Geological Survey, глубина умеренного землетрясения составила 123 км.

Колебания широко ощущались в регионе. Эпицентр толчков находился в 265 км к востоку от прибрежного города Антофагаста, в одноименном регионе, недалеко от пустыни Атакама, на границе с Боливией и Аргентиной.

О землетрясении заговорили в Бразилии, - в социальных сетях жители Сан-Паулу сообщали о толчках.

"Землетрясение в Сан-Паулу! Несколько районов!", - написал один из пользователей.

Следует заметить, что эпицентр явления находится на расстоянии в 3 300 км от бразильского города.

Чилийская гидрографическая служба не стала объявлять тревогу по цунами, заявив, что "толчок не соответствует условиям, необходимым для возникновения гигантских волн на побережье страны".

Президент Чили Габриэль Борик опубликовал на сайте X сообщение о том, что он "уже связался с губернатором региона" и что пока "нет никаких сообщений о разрушениях или пострадавших". Он сообщил, что спасательные команды направляются на место происшествия, "чтобы оценить ситуацию и принять необходимые меры".

Напомним

В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр возле Дера Гази Хан.

На Филиппинах произошло мощное землетрясение.