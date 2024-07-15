В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр возле Дера Гази Хан

Землетрясение произошло в Пакистане

В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает УНН.

Детали

На сайте центра сказано, что эпицентр толчков находился в 134 км к западу от города Дера-Гази-Хан, в котором проживает не менее 236 тыс. человек. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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