В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр возле Дера Гази Хан
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 5,0 баллов произошло в 134 км к западу от Дера Гази Хана, Пакистан, на глубине 10 км, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Землетрясение произошло в Пакистане
В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает УНН.
Детали
На сайте центра сказано, что эпицентр толчков находился в 134 км к западу от города Дера-Гази-Хан, в котором проживает не менее 236 тыс. человек. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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