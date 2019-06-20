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Землетрясение в Китае: количество пострадавших возросло

Киев • УНН

 • 12518 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Около 243 880 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в понедельник в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Землетрясение в Китае: количество пострадавших возросло

По состоянию на 16:00 в среду 13 человек погибли и 220 получили травмы, 153 раненных проходят лечение в больницах, сообщил источник администрации города Ибинь.

Землетрясение произошло в 22:55 в понедельник по пекинскому времени в уезде Чаннин, который административно подчиняется городу Ибинь.

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 28,34 градуса северной широты и 104,90 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 16 км.

Согласно последним данным, более 52 тыс. человек были эвакуированы из районов бедствий, свыше 20 тыс. домов разрушились или получили серьезные повреждения.

На поисково-спасательные работы были направлено более 3,1 тыс. человек.

Подземные работы прекращены во всех угольных шахтах города Ибинь, а шахтеры - эвакуированы. 19 компаний, производящих опасные химические вещества, проходят проверку.

Как сообщал УНН, в Китае произошло еще одно мощное землетрясение

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