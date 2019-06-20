Землетрус в Китаї: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Близько 243 880 осіб постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,0, що стався в понеділок в провінції Сичуань на південному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Станом на 16:00 в середу 13 людей загинули і 220 отримали травми, 153 поранених проходять лікування в лікарнях, повідомило джерело адміністрації міста Ібінь.
Землетрус стався о 22:55 в понеділок за пекінським часом у повіті Чаннін, який адміністративно підпорядковується місту Ібінь.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 28,34 градуса північної широти і 104,90 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 16 км.
Згідно з останніми даними, понад 52 тис. чоловік були евакуйовані з районів лих, понад 20 тис. будинків зруйнувалися або отримали серйозні пошкодження.
На пошуково-рятувальні роботи були спрямовано понад 3,1 тис. осіб.
Підземні роботи припинені у всіх вугільних шахтах міста Ібінь, а шахтарі - евакуйовані. 19 компаній, що виробляють небезпечні хімічні речовини, проходять перевірку.
Як повідомляв УНН, в Китаї відбувся ще один потужний землетрус.