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Землетрус в Китаї: кількість постраждалих зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Близько 243 880 осіб постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,0, що стався в понеділок в провінції Сичуань на південному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Землетрус в Китаї: кількість постраждалих зросла

Станом на 16:00 в середу 13 людей загинули і 220 отримали травми, 153 поранених проходять лікування в лікарнях, повідомило джерело адміністрації міста Ібінь.

Землетрус стався о 22:55 в понеділок за пекінським часом у повіті Чаннін, який адміністративно підпорядковується місту Ібінь.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 28,34 градуса північної широти і 104,90 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 16 км.

Згідно з останніми даними, понад 52 тис. чоловік були евакуйовані з районів лих, понад 20 тис. будинків зруйнувалися або отримали серйозні пошкодження.

На пошуково-рятувальні роботи були спрямовано понад 3,1 тис. осіб.

Підземні роботи припинені у всіх вугільних шахтах міста Ібінь, а шахтарі - евакуйовані. 19 компаній, що виробляють небезпечні хімічні речовини, проходять перевірку.

Як повідомляв УНН, в Китаї відбувся ще один потужний землетрус.

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