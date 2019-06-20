Землетрус в Китаї: кількість постраждалих зросла

КИЇВ. 20 червня. УНН. Близько 243 880 осіб постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,0, що стався в понеділок в провінції Сичуань на південному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.