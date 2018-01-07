Землетрясение всколыхнуло северо-восток Индии

“Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к востоку от Имфала, столицы северо-восточного штата Индии Манипур”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях от землетрясения нет.

Напомним, в Тихом океане недалеко от побережья американского острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5.