Землетрус сколихнув північний схід Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У неділю, 7 січня, на північному сході Індії стався землетрус магнітудою 5,5 балів, передає УНН з посиланням на Геологічну службу США.
“Землетрус магнітудою 5,5 стався на схід від Імфала, столиці північно-східного штату Індії Маніпур”, — сказано в повідомленні.
За попередніми даним, інформації про постраждалих та руйнування від землетрусу немає.
Нагадаємо, в Тихому океані неподалік від узбережжя американського острова Гуам стався землетрус магнітудою 5,5.