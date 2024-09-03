Зеленский о Покровском направлении: есть решения, чтобы укрепить позиции

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского и отметил, что есть решение, чтобы укрепить позиции на Покровском направлении, передает УНН.

«...продолжался доклад Главкома Сырского по фронту и операции в Курской области. Покровское направление - есть решение, чтобы укрепить позиции. Активные действия на Курщине продолжают пополнять обменный фонд для нашего государства», - сообщил Зеленский.

На Покровському напрямку дві доби немає просування рф – Зеленський

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Президент Украины провел заседание Ставки, где обсудили применение ПВО, защиту городов и использование дронов. Зеленский поблагодарил за предстоящую передачу Patriot от Румынии и отметил важность эффективности украинских дронов.