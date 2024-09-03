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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о Покровском направлении: есть решения, чтобы укрепить позиции

Зеленский о Покровском направлении: есть решения, чтобы укрепить позиции

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 19:03  •  23781 просмотра

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Президент Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Сырского о ситуации на фронте. Обсуждались укрепление позиций на Покровском направлении и активные действия в Курской области, которые пополняют обменный фонд.

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского и отметил, что есть решение, чтобы укрепить позиции на Покровском направлении, передает УНН.

«...продолжался доклад Главкома Сырского по фронту и операции в Курской области. Покровское направление - есть решение, чтобы укрепить позиции. Активные действия на Курщине продолжают пополнять обменный фонд для нашего государства», - сообщил Зеленский.

На Покровському напрямку дві доби немає просування рф – Зеленський2 сентября 2024, 16:17 • 25404 просмотра

Ранее

Президент Украины провел заседание Ставки, где обсудили применение ПВО, защиту городов и использование дронов. Зеленский поблагодарил за предстоящую передачу Patriot от Румынии и отметил важность эффективности украинских дронов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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