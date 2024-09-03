Зеленский о Покровском направлении: есть решения, чтобы укрепить позиции
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Сырского о ситуации на фронте. Обсуждались укрепление позиций на Покровском направлении и активные действия в Курской области, которые пополняют обменный фонд.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского и отметил, что есть решение, чтобы укрепить позиции на Покровском направлении, передает УНН.
«...продолжался доклад Главкома Сырского по фронту и операции в Курской области. Покровское направление - есть решение, чтобы укрепить позиции. Активные действия на Курщине продолжают пополнять обменный фонд для нашего государства», - сообщил Зеленский.
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