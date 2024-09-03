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Зеленський про Покровський напрямок: є рішення, щоб зміцнити позиції

Зеленський про Покровський напрямок: є рішення, щоб зміцнити позиції

Київ • УНН

 • 101029 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Сирського щодо ситуації на фронті. Обговорено зміцнення позицій на Покровському напрямку та активні дії в Курській області, які поповнюють обмінний фонд.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського і зазначив, що є рішення, щоб зміцнити позиції на Покровському напрямку, передає УНН.

"... тривала доповідь Головкома Сирського щодо фронту та операції в Курській області. Покровський напрямок – є рішення, щоб зміцнити позиції. Активні дії на Курщині продовжують поповнювати обмінний фонд для нашої держави", - повідомив Зеленський.

На Покровському напрямку дві доби немає просування рф – Зеленський02.09.24, 19:17 • 26245 переглядiв

Раніше

Президент України провів засідання Ставки, де обговорили застосування ППО, захист міст і використання дронів. Зеленський подякував за майбутню передачу Patriot від Румунії та відзначив важливість ефективності українських дронів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика

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