Зеленський про Покровський напрямок: є рішення, щоб зміцнити позиції
Київ • УНН
Президент Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Сирського щодо ситуації на фронті. Обговорено зміцнення позицій на Покровському напрямку та активні дії в Курській області, які поповнюють обмінний фонд.
Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського і зазначив, що є рішення, щоб зміцнити позиції на Покровському напрямку, передає УНН.
"... тривала доповідь Головкома Сирського щодо фронту та операції в Курській області. Покровський напрямок – є рішення, щоб зміцнити позиції. Активні дії на Курщині продовжують поповнювати обмінний фонд для нашої держави", - повідомив Зеленський.
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