Зеленскому в правительстве дали советы по сделкам с Россией и украинскому языку
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко пожелал Президенту Украины Владимиру Зеленскому не подписывать новых кабальных договоров с российским "Газпромом" и не бояться украинского языка. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сходил на инаугурационное шоу. И в день, когда избранный Президент в зените славы, хочу пожелать ему три вещи: не искать новых "Харьковских соглашений" с Россией, не подписывать новых кабальных договоров с "Газпромом" и не бояться украинского языка. А наоборот, любить его и поддерживать!" - написал Кириленко.
Напомним, 20 мая Зеленский вступил в должность Президента Украины.
После этого Зеленский призвал членов правительства написать заявления на увольнение.