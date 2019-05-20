Зеленському в уряді дали поради щодо угод з Росією та української мови
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко побажав Президенту України Володимиру Зеленському не підписувати нових кабальних договорів із російським "Газпромом" та не боятись української мови. Про це урядовець написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сходив на інавгураційне шоу. І в день, коли обраний Президент у зеніті слави, хочу побажати йому три речі: не шукати нових "Харківських угод" із Росією, не підписувати нових кабальних договорів із "Газпромом" та не боятись української мови. А навпаки, любити її та підтримувати!" - написав Кириленко.
Нагадаємо, 20 травня Зеленський вступив на посаду Президента України.
Після цього Зеленський закликав урядовців написати заяви на звільнення.