Зеленському в уряді дали поради щодо угод з Росією та української мови

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко побажав Президенту України Володимиру Зеленському не підписувати нових кабальних договорів із російським "Газпромом" та не боятись української мови. Про це урядовець написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сходив на інавгураційне шоу. І в день, коли обраний Президент у зеніті слави, хочу побажати йому три речі: не шукати нових "Харківських угод" із Росією, не підписувати нових кабальних договорів із "Газпромом" та не боятись української мови. А навпаки, любити її та підтримувати!" - написав Кириленко.

Нагадаємо, 20 травня Зеленський вступив на посаду Президента України.

Після цього Зеленський закликав урядовців написати заяви на звільнення.

Українські Національні Новини

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