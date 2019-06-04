Зеленского заслушают во время заседания Комиссии Украина-НАТО

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26618 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 48377 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 65436 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117528 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110344 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144477 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130131 просмотра

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Зеленского заслушают во время заседания Комиссии Украина-НАТО

Зеленского заслушают во время заседания Комиссии Украина-НАТО

Киев  •  УНН

 • 8306 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Сегодня в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО, на котором представители стран-союзников Альянса хотят услышать оценку ситуации в сфере безопасности в Украине от Президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном пресс-брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Сегодня состоится заседание Комиссии Украина-НАТО, на котором будут обсуждать ситуацию в сфере безопасности в Украине. Союзники хотят услышать вашу (Президента Зеленского – ред.) оценку", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что конфликт на Востоке Украины продолжает уносить жизни, и сообщил, что в ходе боевых действий погибло 13 тыс. человек.

"Население Украины имеет право жить в мире, и я высоко ценю ваши (Зеленского – ред.) обязательства, направленные на решение этого конфликта мирным путем. НАТО неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил генеральный секретарь Альянса.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее Президент Зеленский по прибытии в Брюссель провел встречу с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, хочет услышать, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза.

Визит Зеленского в институты ЕС и НАТО в Брюсселе пройдет 4-5 июня.

Украинские Национальные Новости

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