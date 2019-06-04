Зеленського заслухають під час засідання Комісії Україна-НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО, на якому представники країн-союзників Альянсу хочуть почути оцінку ситуації в сфері безпеки в Україні від Президента країни Володимира Зеленського. Про це заявив Генеральний Секретар НАТО Йенс Столтенберг на спільному прес-брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО, на якому обговорюватимуть ситуацію в сфері безпеки в Україні. Союзники хочуть почути вашу (Президента Зеленського - ред.) оцінку", - сказав Столтенберг.
Він нагадав, що конфлікт на Сході України продовжує забирати життя, і повідомив, що в ході бойових дій загинуло 13 тис. осіб.
"Населення України має право жити у мирі, і я високо ціную ваші (Зеленського - ред.) зобов'язання, спрямовані на вирішення цього конфлікту мирним шляхом. НАТО неухильно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - додав генеральний секретар Альянсу.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський в Брюсселі зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Раніше Президент Зеленський після прибуття в Брюссель провів зустріч з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відправився в свій перший закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни, а крім того, хоче почути, що Україна може розраховувати на підтримку своїх прагнень з боку Євросоюзу.
Візит Зеленського в інститути ЄС і НАТО в Брюсселі пройде 4-5 червня.