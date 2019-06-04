Зеленського заслухають під час засідання Комісії Україна-НАТО

КИЇВ. 4 червня. УНН. Сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО, на якому представники країн-союзників Альянсу хочуть почути оцінку ситуації в сфері безпеки в Україні від Президента країни Володимира Зеленського. Про це заявив Генеральний Секретар НАТО Йенс Столтенберг на спільному прес-брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.