"Євротур" Зеленського: Президент почав зустрічі з лідерами ЄС

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після прибуття у Брюссель розпочав зустріч з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, передає кореспондент УНН.

Так, після спільного фото один з журналістів спитав Юнкера, чи не сумує той за колишнім президентом України Петром Порошенком.

"У мене є новий", - відповів глава ЄК, показуючи на Зеленського.

Президент України додав, що "новий краще за старого".

Після цього колеги почали офіційну зустріч за закритими дверима.

Як повідомляв УНН, в АП заявили, що візит Президента України Володимира Зеленського до Брюсселя матиме на меті продемонструвати спрямування зовнішньої політики України.

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