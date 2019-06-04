"Євротур" Зеленського: Президент почав зустрічі з лідерами ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після прибуття у Брюссель розпочав зустріч з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, передає кореспондент УНН.
Так, після спільного фото один з журналістів спитав Юнкера, чи не сумує той за колишнім президентом України Петром Порошенком.
"У мене є новий", - відповів глава ЄК, показуючи на Зеленського.
Президент України додав, що "новий краще за старого".
Після цього колеги почали офіційну зустріч за закритими дверима.
Як повідомляв УНН, в АП заявили, що візит Президента України Володимира Зеленського до Брюсселя матиме на меті продемонструвати спрямування зовнішньої політики України.