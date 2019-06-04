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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 110182 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136806 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144426 просмотра

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"Евротур" Зеленского: Президент начал встречи с лидерами ЕС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Брюссель начал встречу с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, передает корреспондент УНН.

Так, после совместного фото один из журналистов спросил Юнкера, не грустит ли тот за бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

"У меня есть новый", - ответил глава ЕК, показывая на Зеленского.

Президент Украины добавил, что "новый лучше старого".

После этого коллеги начали официальную встречу за закрытыми дверями.

Как сообщал УНН, в АП заявили, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель будет иметь целью продемонстрировать направление внешней политики Украины.

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