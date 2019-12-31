Зеленского призвали отправить Сердючку на Евровидение-2020

"Песенный конкурс Евровидение для украинцев уже давно стал возможностью и хорошей возможностью показать всей Европе наш колорит. Наши звезды обычно показывают хорошие результаты, и за такой короткий период времени, с первого выступления Александра Пономарева в 2003 году уже дважды привозили хрустальный микрофон в нашу страну, в отличие от других стран (Кипр, Польша, Австралия и др.), которые так и не смогли победить на этом конкурсе", - говорится в петиции.

По словам автора, у Украины есть шанс выиграть конкурс, поэтому ради победы надо объединить народ.

"Вместе с победой конкурс Евровидение приезжает в страну победительницы. Если в футболе нам еще не скоро светит поднять кубок над головой, то на Евровидении в этом году мы точно можем победить. Верка Сердючка для фанов этого конкурса может просто выйти на сцену и забрать победу домой. А в сочетании с такой песней (Make it Rain champagne) разорвет Европу вдребезги. Это отличный шанс объединить народ вокруг общей победы", - добавляет автор.

Автор предлагает в этом году отправить от Украины Верку Сердючку чтобы показать, что Евровидение без Украины - это не то.

"Нам надо взять пример из Швеции, где высшее руководство страны ради победы выбрало группа Абба в 1974 году и подарили людям такую желанную победу. Сделав перерыв в прошлом году, надо возвращаться триумфально, чтобы все поняли, что без Украины Евровидение не то. Поэтому прошу поддержать петицию и помочь участию Андрея Данилко в Евровидении-2020 в качестве представителя нашей страны", - заключает автор.

Напомним, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом ввести лицензию на рождение детей.