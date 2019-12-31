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Зеленського закликали відправити Сердючку на Євробачення-2020

Зеленського закликали відправити Сердючку на Євробачення-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президента України Володимира Зеленського закликали відправити на Євробачення-2020 Вєрку Сердючку. Відповідна петиція №22/081692-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.

“Пісенний конкурс Євробачення для українців вже давно став можливістю і гарною нагодою показати всій Європі наш колорит. Наші зірки зазвичай показують гарні результати, і за такий короткий період часу, з першого виступу Олександра Пономарьова у 2003 році вже двічі привозили кришталевий мікрофон до нашої країни, на відміну від інших країн (Кіпр, Польща, Австралія та ін.), які так і не змогли тріумфувати на цьому конкурсі”, — сказано у петиції.

За словами автора, в України є шанс виграти конкурс, тому заради перемоги треба об’єднати народ.

“Разом з перемогою конкурс Євробачення приїжджає до країни переможниці. Якщо у футболі нам ще не скоро світить підняти кубок над головою, то на Євробаченні цього року ми точно можемо перемогти. Вєрка Сердючка для фанів цього конкурсу може просто вийти на сцену і забрати перемогу додому. А у купі з такою піснею (Make it Rain champagne) розірве Європу на друзки. Це чудовий шанс об’єднати народ навколо спільної перемоги”, — додає автор.

Автор пропонує цього року відправити від України Вєрку Сердючку аби показати, що Євробачення без України — це не те.

“Нам треба взяти приклад з Швеції, де найвище керівництво країни заради перемоги обрало гурт Абба у 1974 році і подарували людям таку омріяну перемогу. Зробивши перерву минулого року, треба повертатися тріумфально, щоб всі зрозуміли, що без України Євробачення не те. Тож прошу підтримати петицію і посприяти участі Андрія Данилко у Євробаченні-2020 в якості представника нашої країни”, — підсумовує автор.

Нагадаємо, українці звернулися до Президента України Володимира Зеленського із закликом ввести ліцензію на народження дітей. 

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