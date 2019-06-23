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Зеленского призвали разблокировать российские сайты

Киев • УНН

 • 24245 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Украинцы призывают отменить запрет на использование российских и других сайтов и социальных сетей. Соответствующая петиция за номером 22/062690-эп зарегистрирована на сайте Президента Владимира Зеленского 20 июня, передает УНН.

Зеленского призвали разблокировать российские сайты

"Отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей. Здесь идет ограничение свободы человека. Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать. При этом, многие родственники живут в России и других странах", - говорится в тексте петиции.

Петицию было обнародовано 20 июня 2019 года, пока она набрала 424 подписи.

Как сообщал УНН, Президент ответил на петицию с призывом об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

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