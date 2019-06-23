Зеленского призвали разблокировать российские сайты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Украинцы призывают отменить запрет на использование российских и других сайтов и социальных сетей. Соответствующая петиция за номером 22/062690-эп зарегистрирована на сайте Президента Владимира Зеленского 20 июня, передает УНН.
"Отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей. Здесь идет ограничение свободы человека. Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать. При этом, многие родственники живут в России и других странах", - говорится в тексте петиции.
Петицию было обнародовано 20 июня 2019 года, пока она набрала 424 подписи.
Как сообщал УНН, Президент ответил на петицию с призывом об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.