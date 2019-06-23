Зеленського закликали розблокувати російські сайти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Українці закликають скасувати заборону на використання російських та інших сайтів і соціальних мереж. Відповідна петиція за номером 22/ 062690-еп зареєстрована на сайті Президента Володимира Зеленського 20 червня, передає УНН.
"Скасувати заборону на використання російських та інших сайтів, соціальних мереж. Тут йде обмеження свободи людини. Ми маємо право на доступ до інформації, розвиток і спілкування з тими людьми, яких самі вправі вибирати. При тому, багато родичів живуть в Росії та інших країнах",- йдеться в тексті петиції.
Петицію було оприлюднено 20 червня 2019 року, наразі вона набрала 424 підписи.
Як повідомляв УНН, Президент відповів на петицію із закликом про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.