Зеленского просят превратить крейсер "Украина" в музей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинцы обратились к Президенту Украины Владимира Зеленского с петицией по преобразованию в музей крейсера "Украина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента, где и размещена петиция №22 / 071574-эп.
"Хочу предложить Вам и всем, кто имеет возможность распространить идею "музей - крейсер Украина" и не позволить военным и всем остальным, порезать корабль на металл. А именно провести косметический ремонт и перевести крейсер в Одессу. Аналогом является музей - линкор Айова в США, который открыт для туристов", - говорится в тексте петиции.
Также автор петиции отмечает, что данный крейсер является частью истории "холодной войны". В США имел классификацию "убийца авианосцев" и был одним из самых опасных кораблей того времени.
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"Тоже самое сделать с подводной лодкой Запорожье, аналогом является музей-подводная лодка U 2540 "Вильгельм Бауэр" в Бремерхафене. Как пример: легкий крейсер HMS Belfast - Великобритания, линкор Алабама - США, эсминец Молния - Польша, авианосец Хорнет - США", - говорится в тексте петиции.
Сбор подписей продлится еще в течение 91 дня.
Справка: Ракетный крейсер "Украина" (ранее - "Адмирал Флота Лобов") - советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 "Атлант", входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве. На сегодня пребывает в небоеспособном состоянии и находится на причале в Николаеве.