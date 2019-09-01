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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 36291 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117952 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128677 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119904 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124590 просмотра

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6 марта, 07:39 • 127783 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152596 просмотра

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Зеленского просят превратить крейсер "Украина" в музей

Зеленского просят превратить крейсер "Украина" в музей

Киев  •  УНН

 • 18097 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинцы обратились к Президенту Украины Владимира Зеленского с петицией по преобразованию в музей крейсера "Украина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента, где и размещена петиция №22 / 071574-эп.

"Хочу предложить Вам и всем, кто имеет возможность распространить идею "музей - крейсер Украина" и не позволить военным и всем остальным, порезать корабль на металл. А именно провести косметический ремонт и перевести крейсер в Одессу. Аналогом является музей - линкор Айова в США, который открыт для туристов", - говорится в тексте петиции.

Также автор петиции отмечает, что данный крейсер является частью истории "холодной войны". В США имел классификацию "убийца авианосцев" и был одним из самых опасных кораблей того времени.

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"Тоже самое сделать с подводной лодкой Запорожье, аналогом является музей-подводная лодка U 2540 "Вильгельм Бауэр" в Бремерхафене. Как пример: легкий крейсер HMS Belfast - Великобритания, линкор Алабама - США, эсминец Молния - Польша, авианосец Хорнет - США", - говорится в тексте петиции.

Сбор подписей продлится еще в течение 91 дня.

Справка: Ракетный крейсер "Украина" (ранее - "Адмирал Флота Лобов") - советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 "Атлант", входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве. На сегодня пребывает в небоеспособном состоянии и находится на причале в Николаеве.

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