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Зеленського просять перетворити крейсер "Україна" на музей

Зеленського просять перетворити крейсер "Україна" на музей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українці звернулись до Президента України Володимира Зеленського із петицією щодо перетворення на музей крейсера "Україна". Про це передає УНН із посиланням на сайт президента, де і розміщена петиція №22/071574-еп.

“Хочу запропонувати Вам і всім, хто має можливість розповсюдити ідею „музей — крейсер Україна“ і не дозволити військовим і всім іншим, порізати корабель на метал. А саме провести косметичний ремонт і перевести крейсер в Одесу. Аналогом є музей — лінкор Айова в США, відкритий для туристів”, — йдеться в тексті петиції.

Також автор петиції наголошує, що даний крейсер є частиною історії “холодної війни”. У США мав класифікацію “вбивця авіаносців” і був одним з найнебезпечніших кораблів того часу.

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“Теж саме зробити з підводним човном Запоріжжя, аналогом є музей-підводний човен U 2540 „Вильгельм Бауэр“ в Бремерхафені. Як приклад: легкий крейсер HMS Belfast — Британія, лінкор Алабама — США, есмінець Блискавица — Польща, авіаносець Хорнет — США”, — йдеться в тексті петиції.

Збір підписів триватиме ще протягом 91 дня.

Довідка: Ракетний крейсер “Україна” (раніше — “Адмірал Флоту Лобов”) — радянський та український військовий ракетний крейсер, четвертий корабель проекту 1164 “Атлант”, входить до складу Військово-морських сил України. Побудований на Миколаївському суднобудівному заводі в Миколаєві. На сьогодні є небоєздатним та перебуває на причалі в Миколаєві.

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