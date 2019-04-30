Кияни просять залишити жетони у столичному метрополітені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кияни просять залишити жетони у столичному метрополітені. Відповідна петиція за номером 8701 зареєстрована на сервісі електронних петицій Київської міської ради, передає УНН.
"У столиці є багато громадян, які не користуються метрополітеном щодня, відміна жетонів обмежить їхне право користуватися цим видом комунального транспорту, бо не в кожного є можливість придбати картку і регулярно її поповнювати", - написав автор петиції Павло Касьяненко.
За його словами, туристи, які відвідуватимуть столицю, не зможуть скористатися одноразовим проїздом, а на метро зможуть проїхати лише заможні туристи.
Крім того, автор статті вимагає продавати жетони в необмеженій кількості.
Нагадаємо, у столичному метро до кінця року виведуть із користування жетони.