Киевляне просят оставить жетоны в столичном метрополитене

"В столице есть много граждан, которые не пользуются метрополитеном ежедневно, отмена жетонов ограничит их право пользоваться этим видом коммунального транспорта, потому что не у каждого есть возможность приобрести карточку и регулярно ее пополнять", - написал автор петиции Павел Касьяненко.

По его словам, туристы, которые будут посещать столицу, не смогут воспользоваться одноразовым проездом, а на метро смогут проехать только состоятельные туристы.

Кроме того, автор статьи требует продавать жетоны в неограниченном количестве.

Напомним, в столичном метро до конца года выведут из пользования жетоны.