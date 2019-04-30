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Киевляне просят оставить жетоны в столичном метрополитене

Киевляне просят оставить жетоны в столичном метрополитене

Киев  •  УНН

 • 16152 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Киевляне просят оставить жетоны в столичном метрополитене. Соответствующая петиция по номеру 8701 зарегистрирована на сервисе электронных петиций Киевского городского совета, передает УНН.

"В столице есть много граждан, которые не пользуются метрополитеном ежедневно, отмена жетонов ограничит их право пользоваться этим видом коммунального транспорта, потому что не у каждого есть возможность приобрести карточку и регулярно ее пополнять", - написал автор петиции Павел Касьяненко.

По его словам, туристы, которые будут посещать столицу, не смогут воспользоваться одноразовым проездом, а на метро смогут проехать только состоятельные туристы.

Кроме того, автор статьи требует продавать жетоны в неограниченном количестве.

Напомним, в столичном метро до конца года выведут из пользования жетоны.

Украинские Национальные Новости

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