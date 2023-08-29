Зеленский уволил главу СБУ Закарпатья
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области, передает УНН.
Цитата
"Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - говорится в указе №548/2023.
Добавим
На днях Зеленский провел еще ряд кадровых изменений в СБУ.
В частности назначил Александра Поклада заместителем Председателя Службы безопасности Украины, перед этим уволив его с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Кроме того, Президент назначил Александра Пелина начальником Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.