Зеленський звільнив голову СБУ Закарпаття

Цитата

"Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області", - йдеться в указі №548/2023.

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Днями Зеленський провів ще низку кадрових змін в СБУ.

Зокрема призначив Олександра Поклада заступником Голови Служби безпеки України, перед цим звільнивши його з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Крім того, Президент призначив Олександра Пеліна начальником Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.