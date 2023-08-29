Зеленський звільнив голову СБУ Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, передає УНН.
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"Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області", - йдеться в указі №548/2023.
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Днями Зеленський провів ще низку кадрових змін в СБУ.
Зокрема призначив Олександра Поклада заступником Голови Служби безпеки України, перед цим звільнивши його з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Крім того, Президент призначив Олександра Пеліна начальником Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.