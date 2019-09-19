Зеленский уволил 6 глав РГА в Ровенской области

Так, в соответствии с распоряжениями уволены Виталий Люшин с должности председателя Березновской РГА, Юрий Парфенюк с должности главы Дубенской РГА, Сергей Черний с должности председателя Корецкой РГА, Петр Рухер с должности председателя Млиновской РГА, Богдан Турович с должности председателя Острожской РГА, Олег Ващук с должности председателя Радивиловской РГА.

В документах указано, что причина увольнения - окончание срока полномочий Президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский освободил 14 глав районных государственных администраций в Ивано-Франковской и Херсонской областях.