Зеленский уволил 6 глав РГА в Ровенской области

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 80398 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113920 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105688 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112405 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120653 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148777 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149035 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140517 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188991 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116764 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Зеленский уволил 6 глав РГА в Ровенской области

Зеленский уволил 6 глав РГА в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 12734 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд распоряжений, которыми уволил 6 глав райгосадминистраций в Ровенской области. Соответствующие распоряжения обнародованы Офисом Президента, передает УНН.

Так, в соответствии с распоряжениями уволены Виталий Люшин с должности председателя Березновской РГА, Юрий Парфенюк с должности главы Дубенской РГА, Сергей Черний с должности председателя Корецкой РГА, Петр Рухер с должности председателя Млиновской РГА, Богдан Турович с должности председателя Острожской РГА, Олег Ващук с должности председателя Радивиловской РГА.

В документах указано, что причина увольнения - окончание срока полномочий Президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский освободил 14 глав районных государственных администраций в Ивано-Франковской и Херсонской областях.

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