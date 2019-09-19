Зеленський звільнив 6 голів РДА у Рівненській області
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав низку розпоряджень, якими звільнив 6 голів райдержадміністрацій у Рівненській області. Відповідні розпорядження оприлюднені Офісом Президента, передає УНН.
Так, відповідно до розпоряджень звільнено Віталія Люшина з посади голови Березнівської РДА, Юрія Парфенюка з посади голови Дубенської РДА, Сергія Чернія з посади голови Корецької РДА, Петра Рухера з посади голови Млинівської РДА, Богдана Туровича з посади голови Острозької РДА, Олега Ващука з посади голови Радивилівської РДА.
У документах зазначено, що причина звільнення — закінчення строку повноважень Президента України.
Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив 14 голів районних державних адміністрацій в Івано-Франківській та Херсонській областях.