Зеленський звільнив 14 голів РДА в Івано-Франківській та Херсонській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив 14 голів районних державних адміністрацій в Івано-Франківській та Херсонській областях, підписавши низку розпоряджень, передає УНН.
Як зазначено у розпорядженнях, оприлюднених Офісом Зеленського, причина звільнення - закінчення строку повноважень Президента України.
Відповідно до документів, посади втратили: голова Богородчанської районної державної адміністрації Франк Єжак, голова Верховинської РДА Олег Лютий, голова Галицької РДА Микола Попович, голова Городенківської РДА Ярослав Левкун, голова Долинської РДА Юрій Мазур, голова Коломийської РДА Любомир Глушков, голова Косівської РДА Віталій Кічеряк, голова Надвірнянської РДА Олександр Кеніз, голова Рогатинської РДА Петро Білінський, голова Рожнятівської РДА Ірина Люклян, голова Снятинської РДА Богдан Свіщовський, голова Тисменицької РДА Іван Семенюк, голова Тлумацької РДА Іван Дрогомирецький.
Крім того, Зеленський підписав розпорядження про звільнення Валерія Салтикова з посади голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області.
Раніше Зеленський звільнив 18 голів РДА у двох областях.