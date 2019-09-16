Зеленский уволил 14 председателей РГА в Ивано-Франковской и Херсонской областях

Как указано в распоряжениях, опубликованных Офисом Зеленского, причина увольнения - окончание срока полномочий Президента Украины.

Согласно документам, должности потеряли: глава Богородчанской районной государственной администрации Франк Ежак, глава Верховинской РГА Олег Лютый, глава Галицкой РГА Николай Попович, глава Городенковской РГА Ярослав Левкун, глава Долинской РГА Юрий Мазур, глава Коломыйской РГА Любомир Глушков, глава Косовской РГА Виталий Кичеряк, глава Надворнянской РГА Александр Кениз, глава Рогатинской РГА Петр Белинский, глава Рожнятовской РГА Ирина Люклян, глава Снятинской РГА Богдан Свищовский, глава Тисменицкой РГА Иван Семенюк, глава Тлумацкой РГА Иван Дрогомирецкий.

Кроме того, Зеленский подписал распоряжение об увольнении Валерия Салтыкова с должности главы Каховской районной государственной администрации Херсонской области.

Ранее Зеленский уволил 18 председателей РГА в двух областях.