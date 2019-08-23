Зеленський звільнив 18 голів РДА у двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження, якими звільнив 18 голів районних державних адміністрації у Волинській і Житомирській областях, передає УНН із посиланням на офіційний сайт Глави держави.
Так, Зеленський звільнив одного голову РДА у Волинській області та 17 – у Житомирській.
Причина звільнення – "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".
Відповідно до розпоряджень, у Волинській області звільнено Линдюка Андрія Олександровича з посади голови Маневицької РДА.
А у Житомирській області звільнено: Курсон Катерину Іванівну з посади голови Андрушівської РДА, Вельчинського Миколу Романовича з посади голови Баранівської РДА, Євтушка Ігоря Володимировича з посади голови Ємільчинської РДА, Микитюка Сергія Михайловича з посади голови Житомирської РДА, Поліщука Вячеслава Івановича з посади голови Коростишівської РДА, Кирийчук Наталію Михайлівну з посади голови Лугинської РДА, Чернецького Костянтина Борисовича з посади голови Любарської РДА, Кисельчука Дмитрія Васильовича з посади голови Малинської РДА, Пащука Віктора Васильовича з посади голови Народицької РДА, Дивинського Юрія Сергійовича з посади голови Овруцької РДА, Суботенка Романа Васильовича з посади голови Попільнянської РДА, Байду Віктора Миколайовича з посади голови Пулинської РДА, Ковальчук Світлану Василівну з посади голови Радомишльської РДА, Капінуса Олексія Григоровича з посади голови Романівської РДА, Біляк Людмилу Олександрівну з посади голови Ружинської РДА, Ширченко Галину Іванівну з посади голови Хорошівської РДА, Лаврука Олександра Івановича з посади голови Чуднівської РДА.
Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив 14 голів райдержадміністрацій у Миколаївській та Черкаській областях.
Додамо, що уряд погодив кандидатури очільників трьох ОДА.