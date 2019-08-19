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Зеленський звільнив 14 голів РДА у двох областях

Зеленський звільнив 14 голів РДА у двох областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив 14 голів райдержадміністрацій у Миколаївській та Черкаській областях, підписавши відповідні розпорядження, передає УНН.

Відзначимо, що Президент звільнив двох голів РДА у Миколаївській області та 12 — у Черкаській.

Причина звільнення “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.

Відповідно до документів, у Миколаївській області було звільнено: Вовка Володимира Вікторовича з посади голови Первомайської районної державної адміністрації, Бойко Інну Володимирівну з посади голови Снігурівської районної державної адміністрації.

А на території Черкаської області звільнено голів: Скринника Василя Васильовича з посади голови Городищенської районної державної адміністрації, Гайдая Івана Володимировича з посади голови Драбівської районної державної адміністрації, Бойка Сергія Федоровича з посади голови Жашківської районної державної адміністрації, Шелеста Дмитра Євгенійовича з посади голови Канівської районної державної адміністрації, Ніколенко Ольгу Петрівну з посади голови Катеринопільської районної державної адміністрації, Клименка Василя Тарасовича з посади голови Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації, Павличука Володимира Миколайовича з посади голови Лисянської районної державної адміністрації, Клименка Василя Петровича з посади голови Маньківської районної державної адміністрації, Любомську Валентину Олександрівну з посади голови Тальнівської районної державної адміністрації, Данченка Євгенія Михайловича з посади голови Уманської районної державної адміністрації, Денисюк Людмилу Миколаївну з посади голови Христинівської районної державної адміністрації, Яріша Анатолія Анатолійовича з посади голови Черкаської районної державної адміністрації.

Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський звільнив 12 серпня 18 голів райдержадміністрацій у Донецькій та Львівській областях.

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