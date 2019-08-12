Зеленський звільнив 18 голів РДА у двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив 18 голів райдержадміністрацій у Донецькій та Львівській областях, підписавши відповідні розпорядження, передає УНН.
Відзначимо, що Президент звільнив сімох голів РДА у Донецькій області та 11 - на Львівщині.
Причина звільнення "у зв'язку з закінченням терміну повноважень президента України".
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Відповідно до документів, на Донеччині було звільнено: голову Бойківській райдержадміністрації Олександра Романюка, Добропільської райдержадміністрації Дмитра Кирносова, Костянтинівської райдержадміністрації Наталію Винниченко, Микільської райдержадміністрації Олега Решетняка, Покровської райдержадміністрації Анатолія Шишка, Слов'янської райдержадміністрації Євгена Данилюка, Ясинуватської райдержадміністрації Миколу Коваленка.
А на Львівщені ж звільнено голів: Бродівської райдержадміністрації Ігора Криськіва; Буської райдержадміністрації Петра Мороза; Жидачівської райдержадміністраціїВасиля Татарина; Золочівської райдержадміністрації Володимира Недзельського; Миколаївської райдержадміністрації Андрія Косу; Перемишлянської райдержадміністрації Володимира Танчина; Радехівської райдержадміністрації Сергія Іваха; Сколівської райдержадміністрації Богдана Янка; Сокальської райдержадміністрації Андрія Дяченка; Старосамбірської райдержадміністрації Івана Грися; Яворівської райдержадміністрації Ігора Самардака.