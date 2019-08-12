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Зеленський оновив склад комісії з питань громадянства

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад Комісії при Президентові України з питань громадянства, підписавши указ №593/2019, передає УНН.

“... затвердити новий персональний склад Комісії при Президентові України з питань громадянства”, — зазначено у документі, який оприлюднив Офіс Президента.

Відповідно до указу, до складу Комісії при Президентові України з питань громадянства увійшли:

Дніпров Олексій Сергійович — Керівник Апарату Офісу Президента України, Голова Комісії;

Моісєєв Максим Вікторович — заступник Керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород — керівник управління з питань громадянства Офісу Президента України, заступник Голови Комісії;

Баранецький Руслан Федорович — перший заступник Голови Служби безпеки України;

Башей Ольга Олексіївна — радник заступника Міністра оборони України, волонтер (за згодою);

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Войналович Віктор Анатолійович — завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою);

Диба Світлана Григорівна — головний консультант управління з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, відповідальний секретар Комісії;

Заяць Андрій Іванович — державний секретар Міністерства закордонних справ України;

Лисюк Юрій Олександрович — начальник управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України;

Лібванова Елла Марленівна — директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою);

Науменко Наталія Миколаївна — перший заступник Голови Державної міграційної служби України;

Оваденко Ігор Васильович — керівник громадської організації “Громадсько-військовий альянс Обухівщини “Союз вільних духом” (за згодою);

Руснак Іван Степанович — перший заступник Міністра оборони України;

Сукманова Олена Валеріївна — перший заступник Міністра юстиції України;

Тахтай Олексій Володимирович — державний секретар Міністерства внутрішніх справ України.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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