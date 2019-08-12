Зеленський оновив склад комісії з питань громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад Комісії при Президентові України з питань громадянства, підписавши указ №593/2019, передає УНН.
“... затвердити новий персональний склад Комісії при Президентові України з питань громадянства”, — зазначено у документі, який оприлюднив Офіс Президента.
Відповідно до указу, до складу Комісії при Президентові України з питань громадянства увійшли:
Дніпров Олексій Сергійович — Керівник Апарату Офісу Президента України, Голова Комісії;
Моісєєв Максим Вікторович — заступник Керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород — керівник управління з питань громадянства Офісу Президента України, заступник Голови Комісії;
Баранецький Руслан Федорович — перший заступник Голови Служби безпеки України;
Башей Ольга Олексіївна — радник заступника Міністра оборони України, волонтер (за згодою);
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Войналович Віктор Анатолійович — завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою);
Диба Світлана Григорівна — головний консультант управління з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, відповідальний секретар Комісії;
Заяць Андрій Іванович — державний секретар Міністерства закордонних справ України;
Лисюк Юрій Олександрович — начальник управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України;
Лібванова Елла Марленівна — директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою);
Науменко Наталія Миколаївна — перший заступник Голови Державної міграційної служби України;
Оваденко Ігор Васильович — керівник громадської організації “Громадсько-військовий альянс Обухівщини “Союз вільних духом” (за згодою);
Руснак Іван Степанович — перший заступник Міністра оборони України;
Сукманова Олена Валеріївна — перший заступник Міністра юстиції України;
Тахтай Олексій Володимирович — державний секретар Міністерства внутрішніх справ України.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.