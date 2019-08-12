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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 105547 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134148 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143033 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129319 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129925 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Зеленский обновил состав комиссии по вопросам гражданства

Зеленский обновил состав комиссии по вопросам гражданства

Киев  •  УНН

 • 15181 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства, подписав указ №593/2019, передает УНН.

"... утвердить новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства", - говорится в документе, который обнародовал Офис Президента.

Согласно указу, в состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства вошли:

Днепров Алексей Сергеевич - Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины, Председатель Комиссии;

Моисеев Максим Викторович - заместитель Руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства Офиса Президента Украины, заместитель Председателя Комиссии;

Баранецкий Руслан Федорович - первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины;

Башей Ольга Алексеевна - советник заместителя министра обороны Украины, волонтер (по согласованию);

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Войналович Виктор Анатольевич - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласованию);

Дыба Светлана Григорьевна - главный консультант управления по вопросам гражданства Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, ответственный секретарь Комиссии;

Заяц Андрей Иванович - государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;

Лысюк Юрий Александрович - начальник управления пограничного контроля Департамента охраны государственного контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины;

Либванова Элла Марленовна - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины (по согласию);

Науменко Наталья Николаевна - первый заместитель Председателя Государственной миграционной службы Украины;

Оваденко Игорь Васильевич - руководитель общественной организации "Общественно-военный альянс Обухивского района "Союз свободных духом" (по согласованию);

Руснак Иван Степанович - первый заместитель министра обороны Украины;

Сукманова Елена Валерьевна - первый заместитель министра юстиции Украины;

Тахтай Алексей Владимирович - государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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