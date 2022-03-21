Зеленский обратился к народу ФРГ и других стран ЕС: ни одного евро для оккупантов, не спонсируйте войну против Украины

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"До этой войны нашу столицу - Киев - называли новым Берлином. Сравнивая вашу и нашу открытость, эмоции, свободу на площадях, искренность людей. А теперь Киев закрытый и уютный, в ожидании новой воздушной тревоги, новой сирены, которая заставит людей уйти в укрытия. Мы сейчас не можем собраться вот так, как собрались вы, не можем жить, как вы можете жить. Мы воюем за наше спасение, против одной из самых многочисленных армий в мире, против ракет, бомб, реактивной артиллерии, против самолетов и вертолетов, на которых россияне уже пишут "на Берлин", потому что они хотят пойти дальше, значительно дальше, чем Украина, они хотят пойти везде, они хотят пойти к вам",- сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что за три недели этой войны погибло уже погибло 115 детей.

"Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой, и я уверен, вы все это видели. Но что вас привело на эту акцию? На улицу, название которой напоминает о восстании 17 июня 1953 года, восстание против диктатуры, то самое, что привело вас и побуждает и нас защищаться - желание жить в мире, свободными, равными, а что побуждает россию воевать против нас? Желание все это сломать", - отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что украинцы - часть Европы.

"Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, которое мы выбориваем на поле боя. И которое вы можете завоевать просто в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец стала частью ЕС. Немцы, Вы имеете силу! Европа имеет силу мощнее любых ракет. Мощнее любых танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков у россии не будет денег на эту войну. Поэтому, пусть будет мир как можно быстрее, и вы это можете, вы должны защищаться, никто не имеет права уничтожать народы и кромсать Европу", - указал Зеленский.

Президент отметил, что Украина предупреждала немецких политиков, что опасно, когда в москве решают, есть ли у вас газ и сколько он стоит.

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"Мы говорили, что нужны санкции, чтобы не началась эта война. Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, россии. Ни одного евро для оккупантов, закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов, жмите, чтобы россия ушла из Украины. Я верю и знаю, что мир возможен, но вы должны действовать, чтобы к миру прийти. Каждый в Германии, каждый в Европе, чтобы Киев снова могли называть новым Берлином. Действуйте, чтобы наступил мир", - сказал Зеленский.