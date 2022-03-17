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Зеленський закликав Шольца зруйнувати “стіну” та допомогти зупинити війну

Зеленський закликав Шольца зруйнувати “стіну” та допомогти зупинити війну

Київ • УНН

 • 98862 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до канцлера ФРН Олафа Шольца та закликав його зруйнувати “стіну”, взяти лідерську роль та допомогти зупинити війну, яку розпочала росія. Про це він сказав під час виступу перед Бундестагом, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я звертаюсь до вас після чисельних зустрічей, переговорів, заяв, прохань, після кроків на підтримку, деякі із них запізнілі, після санкцій, яких, очевидно, замало, щоб зупинити цю війну. Й після того, як ми побачили, скільки зв'язків ваші компанії залишили з росією, з державою, яка просто використовує вас й ще деякі країни, щоб фінансувати війну”, - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що за три тижні війни за життя, за свободу, Україна переконалися у тому, що відчували раніше, що Німеччина нібито за “стіною”.

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“За три тижні війни за наше життя, за нашу свободу ми переконались у тому, що відчували раніше. І чого ви, напевно, поки не всі помічаєте, але ви нібито знову за стіною. Так, не Берлінською, але посеред Європи, між свободою та неволею. І стіна ця міцніша з кожною бомбою. Яка падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не приймається заради миру, хоча може допомогти”, - зазначив Зеленський.

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Зеленський нагадав, що Україна попереджала, що “Північний потік- 2” — це зброя, підготовка до великої війни.

“Ми чули відповідь, що це економіка, економіка, економіка. А це був цемент для нової стіни. Коли ми запитували, що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, щоб бути в безпеці, нам говорили, що такого рішення на столі поки що немає... Чому держава за океаном для нас виявляється ближчою, ніж ви? Тому що це стіна, яку хтось не помічає, але об яку б'ємося ми, поки воюємо за те, щоб зберегти свій народ. Канцлер Шольц, зруйнуйте цю стіну, дайте Німеччині заслужене лідерство, підтримайте нас, зупиніть війну, допоможіть нам її зупинити”, - сказав Зеленський.

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