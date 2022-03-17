Зеленский призвал Шольца разрушить “стену” и помочь остановить войну

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“Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, переговоров, заявлений, просьб, после шагов в поддержку, некоторые из них запоздалые, после санкций, которых, очевидно, недостаточно, чтобы остановить эту войну. И после того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с россией, с государством, которое просто использует вас и еще некоторые страны, чтобы финансировать войну”, - сказал Зеленский.

Президент отметил, что за три недели войны за жизнь, за свободу, Украина убедились в том, что испытывали ранее, что Германия якобы за “стеной”.

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“За три недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились в том, что испытывали ранее. И чего вы, наверное, пока не все замечаете, но вы якобы снова за стеной. Да, не Берлинской, но посреди Европы, между свободой и неволей. И стена эта крепче с каждой бомбой. Которая падает на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира, хотя может помочь”, - отметил Зеленский.

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Зеленский напомнил, что Украина предупреждала, что “Северный поток - 2” — это оружие, подготовка к большой войне.

“Мы слышали ответ, что это экономика, экономика, экономика. А это был цемент для новой стены. Когда мы спрашивали, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, чтобы быть в безопасности, нам говорили, что такого решения на столе пока что нет... Почему государство за океаном для нас оказывается ближе, чем вы? Потому что это стена, которую кто-то не замечает, но о которую бьемся мы, пока воюем за то, чтобы сохранить свой народ. Канцлер Шольц, разрушьте эту стену, дайте Германии заслуженное лидерство, поддержите нас, остановите войну, помогите нам ее остановить”, - сказал Зеленский.