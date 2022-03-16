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Канцлер Німеччини висловився проти безпольотної зони над Україною

Канцлер Німеччини висловився проти безпольотної зони над Україною

Київ • УНН

 • 149519 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти запровадження безпольотної зони в Україні. Натомість він наголошує на ефективності введених проти росії санкцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Die Welt.

Цитата

“Ми не будемо створювати безпольотну зону над Україною. Це означало б пряме військове зіткнення з росією, з російськими винищувачами", - сказав він і додав: "Я згоден з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими союзниками, що між НАТО і Росією не повинно бути збройного конфлікту. Ніхто не може цього хотіти”.

Шольц додав, що Німеччина разом із союзниками підготувала санкції, що вплинули на росію “сильніше, ніж вона уявляла”. У відповідь на напад на Україну німецький уряд також планує збільшити фінансування збройних сил і знизити залежність від поставок російської сировини.

Нагадаємо

ЄС ввів четвертий пакет санкцій проти рф у зв’язку з військовою агресією проти України. Зокрема Рада ЄС заборонила усі угоди з певними державними компаніями та нові інвестиції в російську енергетику.

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