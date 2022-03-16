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Канцлер Германии высказался против бесполетной зоны над Украиной

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против введения бесполетной зоны в Украине. Вместо этого он подчеркивает эффективность введенных против россии санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Die Welt.

Цитата

“Мы не будем создавать бесполетную зону над Украиной. Это означало бы прямое военное столкновение с россией, с российскими истребителями", - сказал он и добавил: "Я согласен с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими союзниками, что между НАТО и Россией не должно быть вооруженного конфликта. Никто не может этого хотеть”.

Шольц добавил, что Германия вместе с союзниками подготовила санкции, которые повлияли на россию “сильнее, чем она представляла”. В ответ на нападение на Украину немецкое правительство также планирует увеличить финансирование вооруженных сил и снизить зависимость от поставок российского сырья.

Напомним

ЕС ввел четвертый пакет санкций против рф в связи с военной агрессией против Украины. В частности Совет ЕС запретил все соглашения с определенными государственными компаниями и новые инвестиции в российскую энергетику.

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