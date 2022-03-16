Канцлер Германии высказался против бесполетной зоны над Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против введения бесполетной зоны в Украине. Вместо этого он подчеркивает эффективность введенных против россии санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Die Welt.
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“Мы не будем создавать бесполетную зону над Украиной. Это означало бы прямое военное столкновение с россией, с российскими истребителями", - сказал он и добавил: "Я согласен с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими союзниками, что между НАТО и Россией не должно быть вооруженного конфликта. Никто не может этого хотеть”.
Шольц добавил, что Германия вместе с союзниками подготовила санкции, которые повлияли на россию “сильнее, чем она представляла”. В ответ на нападение на Украину немецкое правительство также планирует увеличить финансирование вооруженных сил и снизить зависимость от поставок российского сырья.
Напомним
ЕС ввел четвертый пакет санкций против рф в связи с военной агрессией против Украины. В частности Совет ЕС запретил все соглашения с определенными государственными компаниями и новые инвестиции в российскую энергетику.