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ЄС ввів четвертий пакет санкцій проти рф за військову агресію проти України

ЄС ввів четвертий пакет санкцій проти рф за військову агресію проти України

Київ • УНН

 • 237847 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Після неформальної зустрічі глав держав та урядів ЄС 10-11 березня Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення запровадити четвертий пакет економічних та індивідуальних санкцій у зв'язку з військовою агресією росії проти України, пише УНН з посиланням на комюніке євроінституції.

Деталі

Рада ЄС ухвалила, зокрема:

  • заборонити усі угоди з деякими державними підприємствами,
  • заборонити надання будь-яких послуг з оцінки кредитоспроможності, а також доступ до будь-яких послуг за підпискою, пов'язаних з рейтинговою діяльностю, будь-якій російській фізичній чи юридичній особі,
  • розширити список осіб, пов'язаних з оборонно-промисловою базою росії, на яких накладаються жорсткіші експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення та товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки,
  • заборонити нові інвестиції в російську енергетику, а також запровадити комплексне обмеження експорту обладнання, технологій та послуг для енергетичної галузі,
  • запровадити додаткові торгові обмеження щодо чавуну та сталі, а також предметів розкоші.

Крім того, Рада ЄС вирішила запровадити санкції щодо ключових олігархів, лобістів та пропагандистів, які просувають кремлівський наратив щодо ситуації в Україні, а також ключових компаній авіаційного, військового та подвійного призначення, суднобудування та машинобудування.

Заява у контексті СОТ

Окремо Рада ЄС дала дозвіл Єврокомісії приєднатися від імені ЄС до багатосторонньої заяви про агресію російської федерації проти України за підтримки Білорусі, яка, як очікується, буде зроблена у контексті СОТ. Як і інші члени СОТ, які мають стати співавторами цієї заяви, ЄС підтверджує свою готовність вжити будь-яких дій, які будуть вважатися необхідними для захисту основних інтересів ЄС у сфері безпеки. Це можуть бути дії на підтримку України або дії щодо припинення поступок або інших зобов'язань щодо російської федерації, таких як зупинення режиму найбільшого сприяння щодо товарів та послуг російської федерації. Крім того, у світлі матеріальної підтримки Білоруссю дій російської федерації, ЄС вважає, що її процес вступу до СОТ має бути припинено.

Відповідні правові акти невдовзі буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС. Очікується, що це буде сьогодні.

Доповнення

Захід послідовно вводить санкцій проти рф за її вторгнення в Україну.

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