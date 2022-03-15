ЕС ввел четвертый пакет санкций против рф за военную агрессию против Украины

Детали

Совет ЕС принял, в частности:



Запретить все сделки с некоторыми государственными предприятиями,



Запретить предоставление любых услуг по оценке кредитоспособности, а также доступ к любым услуг по подписке, связанных с рейтинговой деятельностью, любому российскому физическому или юридическому лицу,



Расширить список лиц, связанных с оборонно-промышленной базой россии, на которых налагаются более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности,



Запретить новые инвестиции в российскую энергетику, а также внедрить комплексное ограничение экспорта оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли,



Ввести дополнительные торговые ограничения относительно чугуна и стали, а также предметов роскоши.



Кроме того, Совет ЕС решил ввести санкции в отношении ключевых олигархов, лоббистов и пропагандистов, которые продвигают кремлевский нарратив относительно ситуации в Украине, а также ключевых компаний авиационного, военного и двойного назначения, судостроения и машиностроения.

Заявление в контексте ВТО

Отдельно Совет ЕС дал разрешение Еврокомиссии присоединиться от имени ЕС к многостороннему заявлению об агрессии российской федерации против Украины при поддержке Беларуси, которое, как ожидается, будет сделано в контексте ВТО. Как и другие члены ВТО, которые должны стать соавторами этого заявления, ЕС подтверждает свою готовность предпринять любые действия, которые будут считаться необходимыми для защиты основных интересов ЕС в сфере безопасности . Это могут быть действия в поддержку Украины или действия по прекращению уступок или других обязательств в отношении российской федерации, таких как приостановление режима наибольшего благоприятствования в отношении товаров и услуг российской федерации. Кроме того, в свете материальной поддержки Беларусью действий российской федерации, ЕС считает, что ее процесс вступления в ВТО должен быть прекращен.

Соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС. Ожидается, что это будет сегодня.

Дополнения

Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжение в Украину.