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Зеленський звернувся до народу ФРН та інших країн ЄС: жодного євро для окупантів, не спонсоруйте війну проти України

Зеленський звернувся до народу ФРН та інших країн ЄС: жодного євро для окупантів, не спонсоруйте війну проти України

Київ • УНН

 • 96129 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу Німеччини та інших країн ЄС та закликав їх припинити спонсорувати військову машину росії, передає кореспондент УНН.

Цитата

«До цієї війни нашу столицю – Київ - називали новим Берліном. Порівнюючи вашу та нашу відкритість, емоції, свободу на площах, щирість людей… А тепер Київ закритий і затишний, в очікувані нової повітряної тривоги, нової сирени, яка змусить людей піти в укриття. Ми зараз не можемо зібратися ось так, як зібралися ви, не можемо жити, як ви можете жити. Ми воюємо за наш порятунок, проти однієї з найчисельніших армій у світі, проти ракет, бомб, реактивної артилерії, проти літаків та гвинтокрилів, на яких росіяни вже пишуть на Берлін, бо вони хочуть піти далі, значно далі ніж Україна, вони хочуть піти всюди, вони хочуть піти до вас»,- сказав Зеленський.

Деталі

Президент наголоси, що за три тижні цієї війни загинуло вже загинуло 115 дітей.

«Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової, і я впевнений, ви все це бачили. Але, що вас привело на цю акцію? На вулицю, назва якої нагадує про повстання 17 червня 1953 року, повстання проти диктатури, те саме, що привело вас і спонукає й нас захищатися – бажання жити в мирі, вільними, рівними, а що спонукає росію воювати проти нас? Бажання все це зламати», - зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що українці - частина Європи.

«Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу! Європа має силу потужнішу за будь-які ракети. Потужнішу за будь-які танки. Без торгівлі з вами, без ваших компаній і банків у росії не буде грошей на цю війну. Тож, хай буде мир якнайшвидше, і ви це можете, ви маєте захищатися, ніхто не має права знищувати народи й шматувати Європу», - вказав Зеленський.

Президент зауважив, що Україна попереджала німецьких політиків, що небезпечно, коли в москві вирішують, чи є у вас газ і скільки він коштує.

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«Ми говорили, що потрібні санкції, щоб не почалася ця війна… Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину цієї країни, росії. Жодного євро для окупантів, закрийте для них всі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтеся від російських енергоресурсів, тисніть, щоб росія пішла з України. Я вірю та знаю, що мир можливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. Кожен в Німеччині, кожен в Європі, щоб Київ знову могли називати новим Берліном… Дійте, щоб настав мир», - сказав Зеленський.

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