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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко

Киев • УНН

 • 28327 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с третьим президентом Украины Виктором Ющенко и лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Об этом говорится в сообщении Администрации Президента Украины, передает УНН.

Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко

"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко", - отмечают в Администрации.

Сообщается, что действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства.

Также в АП отметили, что Президент встретился с народным депутатом Украины, лидером фракции "Батькивщина" по ее просьбе.

"Встреча прошла в Администрации Президента. На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент Украины сегодня провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития.

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