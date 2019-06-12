Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко

"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко", - отмечают в Администрации.



Сообщается, что действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства.



Также в АП отметили, что Президент встретился с народным депутатом Украины, лидером фракции "Батькивщина" по ее просьбе.



"Встреча прошла в Администрации Президента. На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, Президент Украины сегодня провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития.