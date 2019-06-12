Зеленський зустрівся з Тимошенко та Ющенком
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із третім президентом України Віктором Ющенком та лідером фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко. Про це йдеться в повідомленні Адміністрації Президента України, передає УНН.
"Сьогодні Президент України Володимир Зеленський мав зустріч із Віктором Ющенком", - зазначають в Адміністрації.
Повідомляється, що чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів і наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою та єдності.
Також в АП зазначили, що Президент зустрівся з народним депутатом України, лідеркою фракції "Батьківщина" на її прохання.
"Зустріч пройшла в Адміністрації Президента. На ній обговорювалися питання поточної діяльності Верховної Ради в період до дочасних парламентських виборів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Президент України сьогодні провів зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку.