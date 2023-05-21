Зеленский встретился с Президентом Индонезии: призвал содействовать усилиям в возвращении депортированных детей

Детали

Отмечается, что Владимир Зеленский проинформировал собеседника о ходе боевых действий в Украине. В частности, Глава государства привлек внимание к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины.

Он также призвал Президента Индонезии способствовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей.

Кроме того, Джоко Видодо приветствовал продолжение Черноморской зерновой инициативы. Стороны отметили важность ее расширения.

Во время встречи лидеры обсудили реализацию украинской формулы мира. Владимир Зеленский поблагодарил Президента Индонезии за приглашение принять участие в саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года, на котором миру и была представлена украинская формула мира.

Президент Украины также выразил благодарность Индонезии за готовность поддержать усилия по восстановлению страны, в частности в сфере здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден добавил в график встречу с Зеленским во время саммита G7 - СМИ