Зеленський зустрівся з Президентом Індонезії: закликав сприяти зусиллям у поверненні депортованих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Під час робочого візиту до Японії для участі в саміті "Групи семи" Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Республіки Індонезія Джоко Відодо. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Офісом Президента України.
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Зазначається, що Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про перебіг бойових дій в Україні. Зокрема, Глава держави привернув увагу до обстрілів цивільної інфраструктури України.
Він також закликав Президента Індонезії сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей.
Крім того, Джоко Відодо привітав продовження Чорноморської зернової ініціативи. Сторони відзначили важливість її розширення.
Під час зустрічі лідери обговорили реалізацію української формули миру. Володимир Зеленський подякував Президенту Індонезії за запрошення взяти участь у саміті "Групи двадцяти" в листопаді 2022 року, на якому світу й було представлено українську формулу миру.
Президент України також висловив подяку Індонезії за готовність підтримати зусилля з відновлення країни, зокрема у сфері охорони здоров’я.
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