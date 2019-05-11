Зеленский встретился с послом Китая в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Новоизбранный Президент Владимир Зеленский встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Об этом Зеленский сообщил в своем микроблоге в Twitter.
"Была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - сообщил новоизбранный Президент.
Ранее Зеленский провел ряд других встреч, в частности, он встретился с представителем Госдепартамента Джорджем Кентом, а также с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, с которой обсудили борьбу с коррупцией и поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат Трампа отменил встречу с Зеленским из-за "врагов США"